Минский зоопарк организует 20 июня инклюзивный фестиваль

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный инклюзивный фестиваль "Мы нужны друг другу" для детей с особенностями развития и молодых инвалидов пройдет в Минском зоопарке 20 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Традиционный фестиваль уже в седьмой раз объединит на одной площадке детей, молодежь, их педагогов, родителей и всех желающих.
Гостей будут встречать приветливые волонтеры и забавные аниматоры. Для участников мероприятия подготовят веселые игры и мастер-классы. Удивит юных минчан и их родителей завораживающее азотное шоу, порадуют приятные сюрпризы от спонсоров фестиваля. Будут работать игровые площадки, зоны для нанесения аквагрима. Сделает этот день красочнее также выставка рисунков детей с ограниченными возможностями.
Организуют и благотворительную ярмарку-распродажу поделок юных умельцев, вырученные средства направят на оздоровление и реабилитацию детей-инвалидов.
Также планируется концерт с участием артистов белорусской эстрады: Германа Титова, Дяди Вани и других исполнителей.
В прошлом году инклюзивный фестиваль собрал около четырех тысяч человек.-0-
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