Минский зоопарк перешел на летний режим работы

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк с 12 июня перешел на летний режим работы, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Время работы увеличилось: теперь зоопарк принимает гостей с 9.00 до 21.00 (кассы работают до 20.45).

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся около 2 тыс. животных 500 видов. Посетителей ждут встречи и с новыми маленькими обитателями зоосада. Так, в мае в семье яков Чиги и Тиба появился теленок, а у пары муфлонов родился ягненок. Вольеры с этими семействами находятся на старой территории зоопарка.

На естественных заводях Свислочи круглый год обитают водоплавающие птицы, на контактной площадке "Вясковая сядзiба" гуляют домашние овечки и козочки, которых можно погладить. Открыты постоянные экспозиции, работают аттракционы, кафе, можно покататься на лошади или пони.-0-