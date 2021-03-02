Минский зоопарк перешел на весенний режим работы

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк начал работать по весеннему графику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе учреждения.

"Световой день увеличился, мы возвращаемся к более продолжительному графику работы - на час дольше", - отметили в зоопарке.

Теперь посетители могут попасть в зоопарк с 10.00 до 19.00 ежедневно. Кассы будут открыты до 18.45.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся около 2 тыс. животных 500 видов. Посетителей ждут встречи и с новыми обитателями зоосада, например, камышовой кошкой Катей.

По словам работников учреждения, из зимней спячки уже вышли медведи, проснулись барсуки, более активными стали енотовидные собаки и еноты.-0-