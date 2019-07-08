Минский зоопарк предлагает детям нарисовать тигра и получить билет на "Полосатую вечеринку"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк объявил конкурс рисунков "Полосатое совершенство", посвященный Международному дню тигра, сообщили БЕЛТА в учреждении.
С 8 по 23 июля дети в возрасте от 5 до 14 лет могут обменять рисунок с изображением тигра на пригласительный билет в зоопарк на "Полосатую вечеринку", которая состоится 27 июля. На мероприятии объявят победителей и наградят призами участников конкурса в двух возрастных группах.
На празднике с 12.00 до 14.00 можно будет поучаствовать в беспроигрышном квесте и семейном конкурсе на самую "полосатую семейку". Организаторы предложат узнать много интересного из жизни кошачьих обитателей и полюбоваться на показательное кормление тигров, а затем целый день провести на территории, любуясь обитателями зоопарка.
Обмен рисунков на пригласительный билет будет осуществляться ежедневно с 8 по 23 июля с 9.00 до 21.00 по ул. Ташкентская, 40 (на служебном входе у охраны).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3074 BYN
|2.301 BYN
|2.308 BYN
|USD
|2.0488 BYN
|2.05 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|3.2232 BYN
|3.207 BYN
|3.215 BYN