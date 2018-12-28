Минский зоопарк приглашает 7 января на "Беларускiя Калядкi"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 7 января приглашает минчан на "Беларускiя Калядкi", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Для гостей подготовили зимние игры и забавы, будет работать выставка домашних животных. Посетителям предложат покататься на лошадях, сфотографироваться с козой, послушать народные песни и станцевать.

А 29 декабря всех зовут на сказочное представление под нарядной елкой "Новогодние приключения в зоопарке", до 31 декабря дети могут посетить домик Деда Мороза, чтобы загадать заветные желания.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся свыше 2,5 тыс. животных 500 видов.-0-