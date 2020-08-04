Минский зоопарк приглашает 9 августа на вечеринку с супергероями и дискотекой

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк в честь своего дня рождения проведет 9 августа праздничную программу, сообщили БЕЛТА в учреждении.

На празднике популярные супергерои столкнутся с приключениями и преодолеют их вместе с ребятами в играх, где нужно будет продемонстрировать смекалку и решительность. Посетители в костюмах супергероев поучаствуют в танцевальном флешмобе и конкурсе на лучший образ. Победителю вручат подарок.

В финальной части мероприятия участники раскрасят друг друга всеми цветами радуги на дискотеке и окунутся в воздушный дождь из разноцветных шаров. Проведут в этот день выставку контактных животных и показательные кормления, организуют яркие фотозоны, будут проводить химические опыты "Научной лаборатории". Можно будет понаблюдать за выступлением юных наездников кружка верховой езды "Кони и пони".-0-