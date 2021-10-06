Минский зоопарк приглашает на мероприятия ко Всемирному дню защиты животных

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк приглашает гостей 9 октября на познавательные и развлекательные мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты животных, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Всемирный день защиты животных призван объединить усилия людей в сохранении животного мира нашей планеты. Предлагаем задуматься и осознать свою роль в охране природы и ее представителей, вспомнить о том, что мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому проведем 9 октября познавательные и развлекательные мероприятия, посвященные данной теме", - сказали в учреждении.

В зоопарке организуют интерактивные и образовательные площадки, квест "Они на грани исчезновения", благотворительную акцию "Зоопарк ищет друзей", обустроят тематические фотозоны.

Мероприятия будут проходить с 12.00 до 15.00.-0 -