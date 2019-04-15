Минский зоопарк проведет экоакцию в День Земли

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 20 апреля проведет для всех любителей природы и защитников окружающей среды мероприятие "День Земли", сообщили БЕЛТА в учреждении.
Актеры экологического театра "Берендеи" в веселой интерактивной форме расскажут посетителям, как вести себя так, чтобы не вредить природе. Запланированы тематические мастер-классы, акция-призыв "Реки для рыб, а не для мусора", викторина "Что? Где? Когда?".
Юных книгочеев тоже ждут сюрпризы: они смогут пополнить свою библиотеку новыми приобретениями благодаря буккросингу "Книга в подарок".
По инициативе ООН 20 марта в мире празднуется День Земли (Earth Day). Он учрежден в день весеннего равноденствия и имеет миротворческую и гуманистическую направленность: привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга.
Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержится около 2 тыс. животных 500 видов.-0-
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