Минский зоопарк устраивает 1 июня вечеринку к Дню защиты детей

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк подготовил к Международному дню защиты детей веселую развлекательную программу "Топовое лето", сообщили БЕЛТА в учреждении.

"День защиты детей - это еще и первый день лета, начало каникул. Неудивительно, что это топовый праздник для детей. Мы постарались сделать все, чтобы он был незабываемым", - рассказали организаторы.

Вечеринка начнется в 13.00. Юных посетителей и взрослых ждут бумажное шоу и танцевальный драйв "Мы в ТОПе", игровая программа "Лето прекрасное и безопасное", шоу мыльных пузырей, интерактивные площадки и мастер-классы.

И, конечно, заряд бодрости и хорошего летнего настроения на свежем воздухе подарит общение с животными зоопарка. В определенные часы запланированы показательные кормления обитателей зоосада.

На естественных заводях Свислочи круглый год обитают водоплавающие птицы, на контактной площадке "Вясковая сядзiба" гуляют домашние овечки и козочки, которых можно погладить. Открыты постоянные экспозиции, работают аттракционы, кафе, можно покататься на лошади или пони.

Посетителей ждут встречи и с новыми маленькими обитателями зоосада.

Минский зоопарк работает с 1984 года. Здесь живут как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего - свыше 2,5 тыс. животных из тропических джунглей, глухой тайги, пустынь, степей, гор и других природных зон.-0-