Минский зоопарк в день влюбленных организует бесплатный вход для Валентины и Валентина

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День всех влюбленных 14 февраля Минский зоопарк организует бесплатный вход для обладателей имен Валентина и Валентин, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Зимний зоопарк - это сказочное место живой природы. Большая открытая территория, а также выставки "Экзотариум", "Аквариум", "Террариум" порадуют 14 февраля гостей яркими красками и впечатлениями, а для обладателей имен Валентин и Валентина по предъявлению удостоверения личности и вовсе будет организован бесплатный вход", - рассказали в зоопарке.

Для создания романтической обстановки в зоопарке также оборудуют фотозону "Места для поцелуев", где посетители смогут сделать памятные снимки о праздничном дне.-0-