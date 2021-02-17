Минский зоопарк в День защитников Отечества организует бесплатный вход для военнослужащих

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День защитников Отечества Минский зоопарк организует бесплатный вход для военнослужащих, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Спешим поздравить мужчин с приближающимся праздником - Днем защитников Отечества, а военнослужащим делаем подарок. Для тех, кто предоставит военный билет или удостоверение военнослужащего, посещение зоопарка 23 февраля будет бесплатным", - рассказали в учреждении.

Минский зоопарк - уникальный музей живой природы, в котором проживают более 400 видов экзотических животных и редких представителей фауны Беларуси.-0-