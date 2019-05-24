Минским очередникам могут предложить строительство жилья в Руденске

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многоквартирные дома для граждан, состоящих в Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, долевым способом предлагается строить в Руденске, проинформировал начальник управления жилищной политики министерства Александр Авраменко во время круглого стола в газете "Рэспублiка" , сообщает БЕЛТА.

Александр Авраменко подчеркнул, что развитие строительства в столице ограничено генеральным планом. В городе практически не осталось не обремененных сносом площадок, поэтому выбран путь трансформации территории. Вместе с тем на текущий год установлено задание по строительству в Минске жилья для 1896 многодетных семей, определены 15 жилых домов, где квартиры будут выделяться данной категории очередников.

"Но для развития в перспективе, мы прекрасно понимаем, этого недостаточно, чтобы полностью обеспечить растущие потребности в жилье многодетных. Притом что объемы строительства в столице ежегодно сокращаются. Именно поэтому сейчас активно нарабатываем практику возведения такого жилья в городах-спутниках. В частности, в Смолевичах", - отметил Александр Авраменко.

Он напомнил, что в марте подписан указ №103, по которому долевым способом в 2019-2020 годах будет построен экспериментальный многоквартирный дом для столичных очередников. "В ближайших планах - Руденск. Готовим соответствующие нормативно-правовые акты и надеемся, что они будут поддержаны", - рассказал начальник управления жилищной политики министерства.

По его словам, минчане готовы строить жилье в городах-спутниках. "Мы думали, а пойдут ли люди? Пойдут. Скажу больше. На сегодня заявок строиться в городах-спутниках набралось уже минимум на 10 домов. И многодетным семьям, я считаю, в городах-спутниках гораздо выгоднее строить жилье, чем в Минске. Отличаются условия по кредитованию. В городе-спутнике население менее 20 тыс., есть дополнительные льготы. Стимул хороший", - считает Александр Авраменко.

Как сообщалось ранее, в Смолевичах для минчан планируется построить пятиэтажный восьмиподъездный жилой дом с электроплитами ориентировочно на 160 квартир. Застройщиком выступит УКС Миноблисполкома. Квартиры в доме выделят администрациям районов пропорционально количеству очередников. Формирование списков дольщиков производится по заявительному принципу под контролем Минского горисполкома.

По законодательству, построившие жилье в Смолевичах минские очередники снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Они при подаче заявления на строительство должны дать письменное согласие на снятие с очереди. Последнее будет производиться после оформления прав собственности на жилье. За государственной регистрацией прав дольщикам необходимо обратиться в течение трех месяцев со дня получения правоустанавливающих документов.

Методологическое сопровождение строительства жилого дома возложено на Министерство архитектуры и строительства.-0-