"Минскинтеркапс" стал резидентом СЭЗ "Минск" для развития производства лекарств

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статус резидента СЭЗ "Минск" получило производственное республиканское унитарное предприятие "Минскинтеркапс" - белорусское фармпредприятие по производству лекарственных средств в мягких и твердых желатиновых капсулах различных фармакотерапевтических групп. Об этом сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Предприятие реализует инвестиционный проект "Развитие производства по выпуску лекарственных средств". Будут созданы дополнительные производственные линии для выпуска современных лекарственных средств, в том числе новых видов продукции.

Инвестиции в проект составят не менее $7 млн. Он будет реализован на существующих производственных площадях - пересечении ул. Инженерной и пер. Промышленного.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд, способствовала экспорту продукции собственного производства резидентами на сумму, превышающую $12 млрд, созданию свыше 26 тыс. новых рабочих мест. На территории СЭЗ "Минск" построено и реконструировано 45 современных заводов, создана необходимая инженерная инфраструктура. Сегодня здесь зарегистрировано 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, производство строительных материалов, электроника и полиграфия.-0-