"Минскметрострой" планирует начать проход тоннелей к новым станциям 3-й линии с января 2020 года

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскметрострой" рассчитывает с 1 января 2020 года начать проход тоннелей к следующим станциям третьей линии метро в сторону больницы скорой медицинской помощи, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Леонид Стухальский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Леонида Стухальского, механизированный щит "Алеся" к ноябрю должен завершить параллельный тоннель между станциями метро "Вокзальная" и "Ковальская Слобода". После этого он продолжит работу на новом участке. "По ул. Кижеватова мы уже построили немеханизированными щитами два тоннеля по 450 м. Сейчас задача перенести сети, сделать два объезда в районе больницы скорой помощи", - отметил он.

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