"Минскметрострой" пока не планирует закупать второй механизированный комплекс

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскметрострой" вернется к вопросу закупки второго механизированного тоннелепроходческого комплекса после завершения следующего участка 3-й линии метро. Также предприятие готово при необходимости принять участие в строительстве подземных пешеходных переходов, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Леонид Стухальский, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время завершения проходки первого тоннеля третьей линии от будущей станции метро "Вокзальная" до станции "Ковальская слобода"

"Проблему закупки второго механизированного тоннелепроходческого комплекса отложили на некоторое время. Будем ее решать, когда будем стартовать от "Профсоюзной" в сторону Бангалор. На участке до скорой помощи необходимость в этом отпала, справляемся одним щитом", - отметил Леонид Стухальский.

Комментируя озвученные предприятием "Гордорстрой" предложения по использованию немеханизированных тоннелепроходческих щитов для строительства подземных пешеходных переходов в Минске, руководитель "Минскметростроя" сказал, что предприятие готово принять участие в проекте.

"Если будет поставлена такая задача, переходы сделаем. Но нужно понимать, о каком количестве тоннелей идет речь, - добавил он. - Для одного тоннеля экономически нецелесообразно закупать новое оборудование, а если их будет десятки - то можем просчитать эту работу и выполнить".

Леонид Стухальский подчеркнул, что о закупке специализированного комплекса можно говорить при количестве не менее 20 объектов.

Для сооружения подземных переходов могут использоваться и имеющиеся немеханизированные щиты, но для них необходимы большие котлованы. "Это возможно, если переходы большие, улицы широкие", - отметил Леонид Стухальский.

Тоннелепроходческий механизированный щит "Алеся", изготовленный по спецзаказу во Франции на заводе Bessac, сегодня завершил проходку первого тоннеля от станции "Вокзальная" до станции "Ковальская Слобода". До этого построено еще два перегонных тоннеля до станции "Юбилейная площадь". Продолжается сооружение станционных комплексов.

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. В столице ведутся работы по строительству первых четырех станций линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Площадь Богушевича"). На них будут применяться платформенные ограждения. Открыть для движения первый участок планируется в 2020 году.-0-

Фото Андрея Покумейко