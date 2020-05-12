"Минскоблимущество" разработало алгоритм предоставления поддержки в сфере арендных отношений

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Минскоблимущество" разработал общий алгоритм работы и примерные формы заявлений для предоставления поддержки в сфере арендных отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Документы разработаны в целях единообразного подхода на территории Минской области к реализации норм указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики" в части арендных отношений и направлены заинтересованным", - отметили в пресс-службе.

Алгоритм работы, примерные формы заявлений арендатора (ссудополучателя) о предоставлении отсрочки по арендной плате (возмещении затрат, связанных с содержанием недвижимого имущества) с последующей рассрочкой, примерные формы допсоглашений к заключенным договорам аренды или безвозмездного пользования есть на сайте комитета.

Органам управления облисполкома и райгорисполкомам дано поручение определить ответственных по работе с арендаторами и разместить сводный список этих специалистов на сайтах органов управления районных и городских исполкомов.-0-