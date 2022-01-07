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07 января 2022, 10:29

"Минскоблимущество" в 2021 году на аукционах продало 93 объекта госсобственности

Фото из архива
Фото из архива

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Минскоблимущество" в 2021 году на аукционах продал 93 объекта государственной собственности и права заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания, на общую сумму более Br6,4 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете.

В декабре прошлого года на аукционных торгах продано 10 объектов, на общую сумму почти Br609 тыс.

Завершающим этапом стала продажа на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, находящихся в собственности Молодечненского района зданий и сооружений санатория-профилактория "Плесы", расположенных около д.Черченово. Приобретенное имущество можно использовать для размещения объектов физкультурно-оздоровительного, спортивного и рекреационного назначения.

С подробной информацией о выставленных на продажу объектах недвижимости, расположенных на территории Минской области, можно ознакомиться на сайте комитета "Минскоблимущество" www.minoblim.by в разделе "Аукционы" или по телефонам: 8 (017) 500 47 11, 516 80 54.-0-

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