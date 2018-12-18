Минское метро 1 января будет работать до 4.00

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен 1 января 2019 года будет работать до 4.00. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор государственного предприятия "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.

"31 декабря с 23.00 до 00.00 интервал движения метро составит 8-10 минут, 1 января с 00.00 до 4.00 - 6 минут. Все станции подземки будут закрыты на вход в 4.00, станции "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Купаловская" - в 4.15. В 5.30 метро снова начнет работу", - рассказал Валерий Шкуратов.

В новогодние праздники будет изменена работа и наземного городского транспорта.

Так, 24 декабря ориентировочно с 17.00 до 19.00 по маршруту пл. Независимости - пр. Независимости - пл. Октябрьская пройдет красочное костюмированное шествие. В связи с этим изменятся трассы 23 автобусных маршрутов со следованием по улицам Мясникова, Немига, Янки Купалы.

Ожидается и увеличение подвижного состава на маршрутах. С 24 декабря по 7 января интервал движения автобуса №1 составит около 6 минут. 30 и 31 декабря с 10.00 до 18.00 по всему городу в местах проведения массовых мероприятий транспорт также будет ходить чаще - количество подвижного состава по 21 маршруту вырастет на 64 единицы.

В новогоднюю ночь работа городского наземного транспорта будет организована по новому графику, 26 автобусных, 2 троллейбусных и 2 трамвайных маршрута будут работать до 5.00. В 5.30 снова начнется движение.

3-7 января во время проведения Рождественского турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси на льду "Чижовка-Арены" для удобства участников и зрителей мероприятия будет организована работа маршрута №926 с интервалом движения не более 8 минут.-0-