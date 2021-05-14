Минское метро 15 мая будет работать по графику пятницы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов в Минском метрополитене 15 мая будет организовано по расписанию пятницы, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Отличие пятничного расписания от обычного буднего дня состоит в том, что вечерние часы пик начинаются на час раньше. Поэтому интервал движения поездов на первой и второй линиях в пятницу с 16.00 до 19.00 составляет в среднем 2,5 минуты.

Утром в часы пик с 7.00 до 9.00 интервал движения на первой и второй линиях составит 2 минуты. В остальное время - от 4 до 6 минут. После 21.00 до закрытия метро интервал будет от 7 до 15 минут.

Третья линия будет работать по графику буднего дня.

С графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте metropoliten.by в разделе "Информация".-0-