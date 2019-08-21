Минское метро переходит на зимний режим работы с 26 августа

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен с 26 августа переходит на зимний режим работы, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Теперь в утренние и вечерние часы пик поезда будут ходить с интервалом в 2 минуты на обеих линиях - Московской и Автозаводской.

Летний режим, который предполагал увеличение интервалов движения, действовал с 1 июля. Он был введен в связи со снижением пассажиропотока в подземке.

Также стоит учитывать информацию о временном ограничении доступа на платформы отдельных станций в связи с ремонтными работами. До 24 августа закрыт выход №1-1 станции "Восток" - здесь красят металлоконструкции крытых павильонов. И один из выходов станции "Фрунзенская" полностью закрыт до 31 августа из-за ремонта пригласительной площадки.-0-