Минское метро перевезло в новогоднюю ночь более 72 тыс. человек

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная подземка в последний день 2018 года и новогоднюю ночь обслужила на 42,5 тыс. пассажиров больше, чем в тот же период год назад, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Услугами метрополитена 31 декабря и в ночь на 1 января этого года воспользовались 356,5 тыс. пассажиров. Из них с полуночи до 4.00 поездами добирались до мест праздничных мероприятий и обратно более 72 тыс. человек.

Год назад столичная подземка перевезла около 314 тыс. человек (в том числе в первые четыре часа 1 января 2018 года - 60 тыс.).-0-