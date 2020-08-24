Минское метро с 24 августа переходит на зимний режим работы

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен с 24 августа переходит на зимний режим работы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метро. Интервал движения поездов по будням в утренние часы пик с 7.00 до 09.00 и в вечерние часы пик с 17.00 до 19.00 составит 2 минуты на первой и второй линиях. По пятницам вечерний час пик на обеих линиях начинается с 16.00 и заканчивается в 18.30. Станции открыты для приема пассажиров с 5.30 до 0.40. На станции "Купаловская" вход со стороны ул. К.Маркса открыт с 7.00 до 21.00. Первые поезда с конечных станций отправляются по рабочим дням в 5.32 со станций "Малиновка", "Уручье", в 5.33 - со станций "Могилевская", "Каменная Горка"; по субботам - в 05.32 со станций "Уручье", "Малиновка", "Каменная Горка", в 5.33 - со станции "Могилевская"; по воскресеньям - в 5.32 со станций "Уручье", "Малиновка", в 5.33 - со станций "Могилевская", "Каменная Горка". Последние поезда с конечных станций отправляются в 00.42 со станций "Малиновка", "Уручье", "Каменная Горка", в 00.43 - со станции "Могилевская".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!