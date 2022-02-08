Проект изменений и дополнений Конституции РБ
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08 февраля 2022, 17:47

Минское областное агентство по госрегистрации создало 5D-паспорт архитектурного памятника

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское областное агентство по госрегистрации и земельному кадастру реализовало проект по созданию интерактивного 5D-паспорта здания памятника архитектуры "Усадебный дом Графа Потоцкого", расположенного в Березино. Заказчиком работ выступил Березинский районный исполнительный комитет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Как отметили в комитете, интерактивный 5D-паспорт объекта содержит все основные и важные характеристики строения. При создании пространственной модели здания использовались технологии воздушного и наземного лазерного сканирования с использованием беспилотного летательного аппарата и наземного сканера, а также BIM-моделирование. Итогом таких работ стало так называемое облако точек цифровой модели здания с прилегающей территорией, а на финальном этапе работ появилась и информационная твердотельная модель, которая и легла в основу интерактивного паспорта памятника «Усадебный дом Графа Потоцкого".

"Благодаря цифровому двойнику объект возможно будет восстановить спустя даже значительный промежуток времени, так как "цифра" не разрушается и не изнашивается. Ранее на такие объекты в рамках действующих процедур невозможно было изготовить документы и, как следствие, их нельзя было передать инвестору. Реализованный проект показал, что данной проблемы больше нет", - обратили внимание в пресс-службе.

Интерактивный 5D-паспорт является базой для развития новых направлений, в том числе и возможности изготовления документов на объекты историко-культурной ценности. "Благодаря используемым Минским областным агентством по госрегистрации и земельному кадастру технологиям этот процесс сдвинется с мертвой точки и поможет сохранить культурные артефакты и внести значительный вклад в развитие туризма", - подчеркнули в Госкомимуществе.-0-

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