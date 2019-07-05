Минское областное кадастровое агентство провело первую процедуру внесудебной медиации

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру успешно провело первую процедуру внесудебной медиации, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Содействие конфликтующим сторонам оказывал сотрудник агентства - аттестованный медиатор, имеющий специальные знания и переговорные навыки. Медиация как альтернативный способ разрешения споров позволила оперативно урегулировать конфликт, который возник при разделе имущества во время бракоразводного процесса. Заключено медиативное соглашение, где закреплен алгоритм раздела дома, установлен сервитут в отношении земельного участка.

Возможность внесудебного разрешения гражданских споров появилась в республике со вступлением в силу в январе 2014 года закона "О медиации". Медиатором может выступать специалист, имеющий высшее юридическое или иное высшее образование и прошедший подготовку в сфере медиации либо имеющий опыт работы в качестве примирителя, получивший свидетельство медиатора.

Специальный курс обучения прошли четыре специалиста областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. В конце февраля они включены в реестр медиаторов.-0-