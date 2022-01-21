Минское предприятие выплатило штраф за загрязнение Лошицы

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры Октябрьского района Минска ГП "Горремливнесток" привлечено к ответственности за загрязнение Лошицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как отметили в прокуратуре, 5 августа и 11 ноября 2021 года поступила информация об обнаружении нефтяных пятен вблизи жилого дома, расположенного на переулке 1-м Трубном в Минске, в акватории реки Лошица.

Прокурорская проверка установила, что в водоем из находящегося на балансе предприятия ливнестока попали сточные воды, загрязненные нефтяными отходами.

Противоправными действиями причинен ущерб окружающей среде в размере свыше Br4,9 тыс., который на сегодня возмещен в полном объеме.

По поручениям прокуратуры Октябрьского района Минска по фактам загрязнения вод ГП "Горремливнесток" привлечено к ответственности по ч.3 ст.16.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. В качестве взыскания назначен штраф в размере 70 и 60 базовых величин (1 БВ - Br32).-0-