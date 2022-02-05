Минское суворовское училище 5 февраля проведет день открытых дверей

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском суворовском военном училище сегодня пройдет день открытых дверей, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Гостям расскажут об особенностях поступления в учреждение в 2022 году, ответят на вопросы о начале и проведении приемной кампании, подаче и оформлении документов для поступающих, ознакомят с условиями жизни суворовцев и учебно-материальной базой", - рассказали в ведомстве.

Мероприятие начнется в 10.00 по адресу: Минск, ул. М.Богдановича, 29.

Справочную информацию можно получить по телефонам (8017) 363-04-78, 297-29-00 и на сайте Минского суворовского военного училища, а также на образовательной платформе schools.by.-0-