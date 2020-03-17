Минское ЖКХ: благоустраивать дворы можно и вне массовых акций - в индивидуальном порядке

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируется, что в весеннем месячнике по благоустройству и озеленению дворов Минска в апреле поучаствуют более 200 тыс. жителей столицы. Но граждане могут заниматься наведением порядка и вне акции. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева, передает корреспондент БЕЛТА.

Городские коммунальники понимают, что в условиях ограничения массовых мероприятий, которое действует сейчас, большие акции могут оказаться под угрозой. "Мы никого не собираемся заставлять. Каждый человек решает для себя, хочет ли он участвовать в акции. Если никто не придет... Сложно сказать. Может, будем вынуждены проводить мероприятия позже. Но из практики: жители заинтересованы навести порядок, благоустроить, озеленить свой двор, и не обязательно привязываться к планам коммунальной организации. Никому не мешают самостоятельно работать в палисаднике, вскапывать клумбы, что многие и делают. То есть не обязательно массово собираться", - считает Анастасия Воробьева.

По ее словам, всего во время апрельского месячника с участием граждан планируется восстановить 14 га газонов, отремонтировать и покрасить более 10 тыс. единиц детского игрового оборудования, свыше 18 тыс. малых архитектурных форм, высадить 3,3 тыс. деревьев и 13,8 тыс. кустарников.

Совместно с ГАИ пройдут акции, направленные на соблюдение автовладельцами правил парковки во дворах. Вместе с "Фауной города" хозяевам домашних питомцев напомнят о правилах содержания и выгула животных, пройдут акции по сбору вторичных материальных ресурсов.

В течение всего года планы столичного предприятия включают благоустройство 580 дворов и капитальный ремонт 12 (это замена дорожных и пешеходных покрытий, обновление детских площадок и т.д.). Также предстоит обновить 211 наружных лестниц и подпорных стенок, высадить более 6 тыс. деревьев и 25 тыс. кустарников.-0-