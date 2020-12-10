Минское ЖКХ: с начала отопительного сезона поступило более 72 тыс. заявок на ремонт батарей и труб

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После начала отопительного сезона в Минске в жилищно-коммунальное хозяйство поступило 72 272 заявки от жителей столицы с просьбами решить проблемы с отопительными приборами. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО "Минское ЖКХ" Вячеслав Батура.

"Анализ показал, что за октябрь в службу поступило 50 409 заявок, а за ноябрь - 21 863. В основном проблемы с трубами и батареями у минчан возникали из-за образования воздушных пробок, которые устранялись развоздушиванием, но также граждане сталкивались с перегревом или протеканием оборудования, полным или частичным отсутствием отопления в жилых помещениях", - отметил Вячеслав Батура.

Также часто жители столицы обращались в службу с вопросом, почему батареи работают не в полную мощность. По словам заместителя гендиректора, инженерные системы имеют автоматические механизмы, которые считывают температуру воздуха. При плюсовой отопительные приборы находятся в режиме протапливания, а при минусовых градусах подача тепла в батареи увеличивается.

"Здесь важно понимать, что ничто не вечно. Проблемы, которые периодически возникают с оборудованием, вполне естественны. Оно ведь постоянно находится в эксплуатации. Многие забывают, что инженерные системы способны выходить из строя и никто зачастую на это не может повлиять. Надо время для ремонта. Это также касается отопительных приборов, которые находятся в жилых помещениях граждан. За этими приборами всегда надо следить", - подчеркнул Вячеслав Батура.

Заместитель гендиректора также отметил: при возникновении проблем в домах сотрудники ЖКХ всегда придут на помощь. Для этого можно звонить по единому номеру диспетчерской службы по вопросам жилищно-коммунальных услуг 115. Также получить консультацию или попросить о помощи можно заполнив электронную заявку на официальном сайте ГО "Минское ЖКХ" или же обратившись напрямую в ЖЭС.-0-