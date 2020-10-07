Минсктранс: на бесконтактных картах можно будет комбинировать разные проездные

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 13 октября вводятся новые виды проездных, их в том числе можно будет комбинировать на бесконтактных картах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГП "Минсктранс".

Новые проездные документы появятся в Минске 13 октября. Они рассчитаны на 1, 3, 7 и 25 поездок в наземном общественном транспорте и будут действительны в течение года.

Решение о внедрении нового вида проездных обусловлено просьбами и предложениями жителей города. Данный формат билетов будет служить удобной альтернативой разового бумажного билета. "Бесконтактная карта вмещает в себя до шести различных проездных. Поездки можно комбинировать. Например, оформлять безлимитный проездной на месяц и годовой на 25 поездок. И в других доступных вариациях. В первую очередь используется баланс того проездного, чей срок истекает раньше", - отметили в пресс-службе.

Можно будет приобрести проездные документы на автобус, троллейбус, трамвай или на автобус-экспресс. Стоимость проездного рассчитывается из цены одного билета на транспорт. Так, проездной на 25 поездок на трех видах транспорта будет стоить Br16,25, на автобусе-экспрессе - Br20.-0-