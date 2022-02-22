"Минсктранс": необходимо обеспечить точное соблюдение графика общественного транспорта

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня основная задача - обеспечить неукоснительное соблюдение графика движения общественного транспорта. Об этом сообщил на пресс-конференции "Все дороги ведут в Беларусь: перспективы развития пассажирских перевозок в стране" заместитель генерального директора государственного предприятия "Минсктранс" Виктор Тозик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня основная для нас задача - обеспечить неукоснительное соблюдение графика движения транспорта. К сожалению, в час пик, в том числе из-за интенсивной автомобилизации населения, на некоторых улицах возникают заторы. Это не позволяет общественному транспорту работать строго согласно графику. Сегодня на улицах города появляются обособленные полосы для движения городского транспорта, - сказал Виктор Тозик. - Будущее, конечно, за таким видом транспорта, невзирая на то, что личный автомобиль это очень удобно. Данную тенденцию мы видим по городам Европы. Если мы обеспечим пассажиру строгое по времени прибытие, то он отдаст предпочтение именно общественному транспорту".

Как отметил заместитель гендиректора, в ближайшее время большое внимание будет уделяться электротранспорту. "В городе появились новые электробусы, которые выпускает Минский автомобильный завод. Предусмотрены закупки троллейбусов на автономном ходу, - рассказал он. - Учитывая, что сегодня интенсивно строится город, растут микрорайоны, это позволяет обеспечивать их транспортом без строительства контактной сети".

По словам Виктора Тозика, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, предприятие работает стабильно. "Невзирая на то, что в определенные периоды большое количество водителей автобусов, троллейбусов, трамваев находилось на больничных, мы не сорвали перевозки в Минске ни на один день", - добавил специалист.

Сегодня на балансе "Минсктранса" 10 транспортных предприятий: 5 - автобусных, 4 - троллейбусных и 1 трамвайный парк, - сказал Виктор Тозик. - На 1 февраля текущего года мы обслуживаем 274 городских маршрута, из них 205 - автобусных, 61 - троллейбусный, 8 - трамвайных. Также занимаемся пригородными перевозками. Всего существует 430 маршрутов различных сообщений, которые обслуживает наше предприятие".-0-