"Минсктранс" пустит доптранспорт к местам захоронения с 31 октября по 2 ноября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и Минском районе с 31 октября по 2 ноября по шести маршрутам пустят дополнительные единицы подвижного состава, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Минсктранса".

"Перевозки к местам захоронения накануне дня поминовения усопших (Дзяды) организуем каждый год. Для удобства пассажиров пускаем дополнительные единицы подвижного состава", - отметили в пресс-службе.

С 31 октября по 2 ноября дополнительный подвижной состав пустят на следующих автобусных маршрутах: №5Э "ДС Чижовка - кладбище Михановичи", №94С "АС Автозаводская - Чижовское кладбище", №68 "ДС Карастояновой - Северное кладбище", №109 "ДС Карбышева - Северное кладбище", №170Э "АС Юго-Западная - Западное кладбище" и №172Э "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище".

В субботу и воскресенье автобусы к местам захоронения будут ходить с 08.00 до 17.00, а в понедельник - с 10.00 до 17.00.-0-