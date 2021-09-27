"Минсктранс" сообщил о сбоях в работе терминалов для активации бесконтактных смарт-карт

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наблюдаются технические сбои в работе терминалов для активации бесконтактных смарт-карт. Об этом БЕЛТА сообщили в "Минсктрансе".

"В связи с техническим сбоем на устройствах пополнения проездных документов, приобретенных при помощи сервиса ЕРИП, просим временно не покупать новые проездные в своих личных кабинетах. Все документы, которые уже были приобретены, начнут работать после устранения неполадок с продлением срока активации", - рассказали на предприятии.

Организация приносит извинения за причиненные неудобства.-0-