"Минсктранс" в период новогодних праздников меняет график на междугородных маршрутах

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа автобусов по междугородным маршрутам в предпраздничный период и непосредственно на Рождество и Новый год будет изменена, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

На обслуживаемых предприятием маршрутах от автовокзала "Центральный" в направлении всех регионов, а также от автостанции "Автозаводская" транспорт пойдет по следующим графикам: 22 и 29 декабря, а также 4 января - по графику пятницы; 23 и 30 декабря, 5 января - субботы; 21, 24, 28 и 31 декабря, а также 6 января - как в будни, 25 декабря, 1 и 7 января - по воскресному графику.

Подробнее с сеткой расписания движения на каждом из маршрутов в указанные дни можно ознакомиться на сайте ГП "Минсктранс".-0-