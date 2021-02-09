"Минсктранс" в первой половине 2021 года пополнит парк на 150 троллейбусов и 280 автобусов

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Минсктранс" в первой половине 2021 года планирует пополнить производственную базу на 150 троллейбусов и 280 автобусов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь предприятия Елена Громыко.

"Подвижной состав обновляем периодически. Стараемся уделять внимание повышению качества и безопасности регулярных пассажирских перевозок, поэтому приобретаем современный, комфортабельный и экологичный транспорт, - рассказала Елена Громыко. - Таким образом, в первой половине 2021 года Минский автомобильный завод изготовит для предприятия 135 автобусов МАЗ 203016/203015, 40 автобусов МАЗ 203116/203115, 100 автобусов МАЗ 215069 и 5 автобусов МАЗ 216066 большой вместительности с толкающим приводом, а также 75 троллейбусов МАЗ 203Т70 с увеличенным автономным ходом. Кроме этого, 75 троллейбусов с увеличенным автономных ходом до 15 км предприятию поставит "Белкоммунмаш".

Также в мае предприятие "Минсктранс" планирует получить от МАЗа подвижной состав третьего поколения: 4 низкопольных автобуса МАЗ 303065 большой вместимости и 4 электробуса модели 303Е10 с запасом автономного хода около 150 км.

С начала 2021 года государственное предприятие "Минсктранс" пополнило парк на 7 электробусов модели Е321, а также на 4 автобуса МАЗ 203016 и 1 автобус модели МАЗ 203015. "Электробусы оборудованы кондиционерами в пассажирском салоне, кнопками адресного открытия дверей на остановочных пунктах по требованию пассажиров, розетками USB для зарядки гаджетов пассажиров, специальными местами для инвалидов в креслах-колясках. Автобусы имеют аналогичные характеристики", - рассказала Елена Громыко.

На 1 февраля производственная база "Минсктранса" включала в себя 1433 автобуса, 753 троллейбуса, 89 электробусов и 137 трамваев.-0-