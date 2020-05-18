"Минсктранс" вносит изменения в работу некоторых пригородных автобусных маршрутов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В расписании некоторых пригородных автобусных маршрутов "Минсктранса" в летний период появятся изменения, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Так, с 1 июня по 31 августа отменяется выполнение оборотного рейса пригородного автобусного маршрута №221А/221 "ДС Славинского - Бродок" с отправлением от ДС "Славинского" в 7.15 и от остановочного пункта "Бродок" в 8.20 по будним дням.

С 6 июня по 17 августа столичные транспортники организуют оборотные рейсы пригородного автобусного маршрута №441С "АС Юго-Западная - Борок" с отправлением от АС "Юго-Западная" в 10.35, 15.00 по субботам и воскресеньям.

В период с 1 июля по 31 августа будут выполняться рейсы пригородного автобусного маршрута №202 "ДС Карастояновой - Нелидовичи" с отправлением от ДС "Карастояновой" в 14.15 и от остановочного пункта "Нелидовичи" в 7.15 по будним дням. В этот же период отменят рейсы пригородного автобусного маршрута №228 "ДС Карастояновой - Нелидовичи ч/з Паперню" с отправлением от ДС "Карастояновой" в 14.15 и от остановочного пункта "Нелидовичи" в 7.15 по будним дням.

С 1 июля по 31 августа не будут ходить автобусы пригородного маршрута №216 "ДС Карастояновой - Соломоречье" с отправлением от ДС "Карастояновой" в 13.55 и от остановочного пункта "Соломоречье" в 15.08 по будним дням.-0-