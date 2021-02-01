Минскую область на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер" представят более 20 ребят

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На республиканских соревнованиях по биатлону среди детей и подростков "Снежный снайпер" Минскую область представят 28 мальчиков и девочек из региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

"Несколько дней ребята из 22 районов Минской области соревновались в Раубичах. Сначала они состязались в индивидуальных гонках, а потом в смешанных эстафетах. Затем были подведены итоги и лучшие юные спортсмены представлены для участия в республиканских соревнованиях "Снежный снайпер". Это 28 ребят, которые выступят в четырех возрастных группах: от младшей (11-12 лет), средней (13-14 лет) и старшей (15-16 лет) будет представлено по 8 человек, а от категории 17-летних ребят - 4", - рассказали в управлении.

Победители регионального этапа соревнований награждены медалями, кубками, дипломами и памятными призами. "По большей части команда Минской области представлена ребятами из Логойского, Копыльского и Стародорожского районов и Молодечно", - добавили в управлении.

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба проводятся с 2007 года. Ежегодно олимпийский спорткомплекс "Раубичи" принимает лучших стрелков и лыжников из всех областей и Минска. В этом году республиканские соревнования пройдут с 8 по 14 февраля.-0-