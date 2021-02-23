Минскую область представят 14 проектов в финале "100 идей для Беларуси"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минскую область в финале 10-го сезона республиканского молодежного инновационного проекта "100 идей для Беларуси" представят 14 молодежных проектов, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областного комитета БРСМ.

Юные ученые и рационализаторы центрального региона представили разработки различной направленности. К примеру, проект Teacher Assistant System учеников слуцкой СШ №11 Егора Жарского и Анны Лихтар - это целая система, состоящая из сайта с задачами программирования (с возможностью дальнейшего их добавления) и бота, который рассылает задания, собирает решения и вставляет их результаты в электронную таблицу, а также помогает наладить простую коммуникацию между преподавателем и учеником. Особенно полезна эта система для перехода на удаленное обучение в условиях непростой эпидситуации.

Еще два ученика этой школы - Александр Хотько и Александр Романеня - разработали программный продукт MapDial на основе карт с собственным открытым программным интерфейсом и сайтом. Реализована ключевая идея сервиса, создано мобильное приложение как для Android, так и для iOS, на основе которого можно создавать свои приложения. Этот сервис позволяет объединить все другие, которыми пользуется человек (например, для заказа еды, бронирования гостиницы, просмотра объявлений о продаже квартиры и т.д.). И у авторов есть множество идей для развития проекта. Ребята уже победили с этим проектом на конкурсе научно-исследовательских работ молодых ученых EXORTIUM 2020.

Ученица Колодищанской средней школы Мария Гузовец предлагает проект "Паэзія ў прозе жыцця". Уникальность его в использовании такой литературной формы, как моностих, близкой к афоризму, слогану и поговорке. Это новое веяние, которое может завоевать популярность у молодежи и показать, что белорусская литература продолжает развиваться.

Никита Максимович из Рассветовской средней школы Клецкого района создал актуальный проект "Электронный доктор", который состоит из двух приложений. Первое - для проверки зрения, второе - слуха. Пользователь сможет самостоятельно проверить слух и зрение без посещения медицинского учреждения. Но, конечно, речь идет о первичном наблюдении, а не о точном диагнозе.

Финал конкурса пройдет 24 февраля. Оценивать идеи новаторов будет республиканский экспертный совет, в состав которого вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители государственных, частных предприятий и организаций, инвесторы.

Проект "100 идей для Беларуси" является базовым стартапом для развития национального движения молодых ученых, изобретателей, рационализаторов. Это отличная возможность заявить о себе на всю страну, получить помощь в развитии и сопровождении авторского проекта. Проект нацелен на выявление и внедрение в реальный сектор экономики инновационных проектов и научно-технических разработок, представляющих практический интерес для социально-экономического развития страны.

Организаторами выступают ОО "БРСМ" и Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования.-0-