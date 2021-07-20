Минскую очистную станцию планируют реконструировать до 2025 года

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минскую очистную станцию (МОС) планируют реконструировать до 2025 года. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника производства "Минскочиствод" УП "Минскводоканал" Ольга Дубовик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной целью производства "Минскочиствод" является эксплуатация системы хозяйственно-бытовой канализации. Это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для бесперебойного отведения и очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков после этого процесса. За предприятием числится около 2 000 км канализационных сетей, 61 насосная и 1 очистная станция. Для более эффективной очистки воды ежегодно перекладываем около 3% сетей, закупаем каналопромывочные машины для уменьшения засоров. До 2025 года планируем реконструировать Минскую очистную станцию", - рассказала Ольга Дубовик.

Очистная станция - крупный комплекс сооружений по приему и обработке сточных вод. Он обеспечивает очистку производственных стоков десятков промышленных предприятий, хозяйственно-бытовых стоков Минска и прилегающих к нему населенных пунктов. На сегодняшний день технология очистки сточных вод на МОС включает в себя две стадии. Это удаление бытового мусора, минеральных и органических взвесей, плавающих примесей при прохождении через серию приемных камер, решеток и первичных отстойников, а также биологическую обработку.

Реконструкция станции позволит организовать более эффективную биологическую и механическую очистку вод, утилизировать образующиеся осадки через их сбраживание, сушку и сжигание, а также решит проблему неприятных запахов от станции, которые доставляют неудобства жителям столицы и пригорода.-0-