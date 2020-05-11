"Минскводоканал" начнет механизированный покос водной растительности с 1 июня

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В летний сезон в Минске уделяют повышенное внимание водным объектам. С июня специалисты "Минскводоканала" приступят к механизированному покосу водной растительности на реке Свислочь и Слепянской водной системе, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"С 1 июня начнется покос водной растительности механизированным способом. На предприятии имеются три уборочных комплекса Berky 6520 и две многофункциональные самоходные установки Тuхоr DM 5000. С июня по сентябрь уборочным комплексам приходится скашивать растительность до трех раз", - рассказал заместитель начальника производства по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы "Минскводоканала" Павел Крук.

По словам специалиста, также ежедневно осмотрщики предприятия обходят оба водоема дважды по всем берегам - это почти 80 км. Они следят за санитарным состоянием акватории и при необходимости проводят очистку. За апрель было собрано и вывезено на полигон 12 т растительных и 10 т бытовых отходов. В разгар летнего отдыха эти показатели увеличиваются в 10 и четыре раза соответственно.

В прошлом сезоне на водных объектах столицы работники "Минскводоканала" выкосили и направили на переработку порядка 480 т растительности. За аналогичный период 2018 года - 340 т.

Основная проблема для любой городской реки - это самоочистка, зависящая от полноводности и антропогенной нагрузки, отметил Павел Крук. "Последние годы из-за засушливости нам приходится прикладывать больше усилий, чтобы искусственно поддержать способность реки к очистке. Любой минчанин, который любит свой город и природу, может помочь в оздоровлении водоемов. Для этого достаточно не использовать их как мусорный контейнер и убирать за собой после отдыха у реки, в парке и других местах", - призвал он.-0-