"Минскводоканал" обновил список адресов, по которым организован подвоз питьевой воды

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" на своем сайте рассказал, по каким адресам сегодня организован подвоз питьевой воды, сообщает БЕЛТА.
(Обновлено 10:45)
В список вошли:
1. ул. Якубовского, 53
2. ул. Кунцевщина, 8
3. ул. Немига, 42
4. пр-т Любимова, 41
5. ул. Бельского, 60
6. пр-т Пушкина, 62
7. ул. Одинцова 89
8. ул. Берута, 14
9. ул. Космонавтов, 30
10. ул. Налибокская, 40
11. ул. Янки Мавра, 48
12. ул. Каменногорская, 18
13. ул. Сергея Есенина, 131
14. переулок Софьи Ковалевской, 61
15. ул. Ольшевского, 29-1
16. ул. Грибоедова, 1
17. ул. Притыцкого, 20
18. ул. Бурдейного, 25
19. ул. Карла Либкнехта, 121
20. Перекресток Шаранговича – Янковского
21. ул. Волоха, 5
22. ул. Заславская 23а
23. ул. Космонавтов 3-3
На территории водозабора №2 "Петровщина" (ул.Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.
"Минскводоканал" рекомендует следить за обновлением информации на сайте.
Как сообщалось, 24 июня жители двух районов Минска - Фрунзенского и Московского - почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович 26 июня сообщил, что причиной ухудшения качества воды могли стать ремонтные работы, проводимые на водоводе №3.
Напомним, вчера, 27 июня, запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска были сняты. Подвоз воды организован на всякий случай.-0-