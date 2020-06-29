"Минскводоканал" обновил список адресов, по которым организован подвоз питьевой воды

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" на своем сайте рассказал, по каким адресам сегодня организован подвоз питьевой воды, сообщает БЕЛТА.

По данным на утро 29 июня, подвозят питьевую воду по адресам:

ул.Берута, 14,

ул.Чигладзе, 8,

ул.Матусевича, 14,

пр.Пушкина, 37.

"Минскводоканал" рекомендует следить за обновлением информации на сайте.

Как сообщалось, 24 июня жители двух районов Минска - Фрунзенского и Московского - почувствовали неприятный запах, исходивший от водопроводной воды. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович 26 июня сообщил, что причиной ухудшения качества воды могли стать ремонтные работы на водоводе №3. В субботу, 27 июня, запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска были сняты. Подвоз воды организован на всякий случай.-0-