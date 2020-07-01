"Минскводоканал": обращений стало меньше, специалисты продолжают мониторить качество воды

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращений граждан в "Минскводоканал" стало меньше, специалисты продолжают мониторить качество воды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Минскводоканала".

"Сегодня по сравнению с предыдущим днем количество обращений в "Минскводоканал" снизилось в три раза. При этом большая часть вопросов от населения касалось перерасчета за услуги водоснабжения. В самое ближайшее время ожидается принятие решения Мингорисполкома о порядке перерасчета. Как только это решение будет принято, "Минскводоканал" незамедлительно проинформирует о нем минчан через официальный сайт и страницу в Facebook", - говорится в сообщении предприятия.

Несмотря на снижение количества обращений на качество воды, в течение дня специалисты "Минскводоканала" продолжали реагировать на поступающие сигналы граждан, а также в целом мониторили ситуацию в зоне влияния очистной водопроводной станции.

Всего 1 июля было отобрано 46 проб. "Минскводоканал" опубликовал на своем сайте результаты проведенного исследования, которые подтверждают соответствие воды нормам.

Работа по отбору дополнительных проб будет продолжена в ближайшие дни.

УП "Минскводоканал" приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства.-0-