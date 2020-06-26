"Минскводоканал" рассчитывает, что в ближайшее время вода будет пригодна для питья

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" опубликовал на своем сайте результаты лабораторных анализов проб воды на утро 26 июня и день 25 июня, сообщает БЕЛТА.
"Команда минского водоканала с коллегами трудились в непрерывном режиме, чтобы вывести из системы водоснабжения неприятный запах. Результаты исследований за ночь свидетельствуют, что нам вместе это удалось. По всем показателям качества по данным аккредитованной лаборатории УП "Минскводоканал" вода в распределительной сети города Минска соответствует санитарным правилам и нормам", - сказано в сообщении.
На предприятии рассчитывают, что "в самое ближайшее время запрет на использование водопроводной воды для питья будет снят после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены".
В случае возникновения вопросов по качеству воды жители могут обращаться по телефонам 115 или 389-40-90, 389-40-51 для принятия мер.
Подвоз питьевой воды организован по адресам (10:40):
1.ул. Бурдейного, 25
2. ул. Кунцевщина, 8
3. пр. Пушкина, 62
4. ул. Любимого, 21
5. ул. Якубовского, 53
6. ул. Богдановича, 14
7. ул. Жуковского, 11-а
8. ул. Волоха, 15-16
9. ул. Налибокская, 40
10. ул. Одинцова, 89
11. ул. Тимирязева, 10
12. ул. Бельского, 60
13. ул. П. Глебки, 126
14. ул. Космонавтов, 3-3
15. ул. Каменогорская, 18
16. Перекресток ул. Голубева – пр. Звезды
17. ул. Аладовых, 17
18. ул. Любимого, 41
19. ул. Космонавтов, 25
20. ул. Я Мавра, 48
21. ул. Чюрлениса, 24
22. ул. Коржа, 5
23. ул. К. Либкнехта, 121
24. ул. Е. Гедройца, 2
25. пр. Дзержинского, 115
26. ул. Немига, 42
27. ул. Грибоедова, 1
28. Перекресток ул. Шаранговича – ул. Янковского
29. ул. Слободская, 151
30. ул. С. Ковалевской, 61
31. ул. Ольшевского, 29-1
На территории водозабора №2 "Петровщина" (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.-0-