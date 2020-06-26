"Минскводоканал" рассчитывает, что в ближайшее время вода будет пригодна для питья

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" опубликовал на своем сайте результаты лабораторных анализов проб воды на утро 26 июня и день 25 июня, сообщает БЕЛТА.

"Команда минского водоканала с коллегами трудились в непрерывном режиме, чтобы вывести из системы водоснабжения неприятный запах. Результаты исследований за ночь свидетельствуют, что нам вместе это удалось. По всем показателям качества по данным аккредитованной лаборатории УП "Минскводоканал" вода в распределительной сети города Минска соответствует санитарным правилам и нормам", - сказано в сообщении.

На предприятии рассчитывают, что "в самое ближайшее время запрет на использование водопроводной воды для питья будет снят после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены".

В случае возникновения вопросов по качеству воды жители могут обращаться по телефонам 115 или 389-40-90, 389-40-51 для принятия мер.

Подвоз питьевой воды организован по адресам (10:40):

1.ул. Бурдейного, 25

2. ул. Кунцевщина, 8

3. пр. Пушкина, 62

4. ул. Любимого, 21

5. ул. Якубовского, 53

6. ул. Богдановича, 14

7. ул. Жуковского, 11-а

8. ул. Волоха, 15-16

9. ул. Налибокская, 40

10. ул. Одинцова, 89

11. ул. Тимирязева, 10

12. ул. Бельского, 60

13. ул. П. Глебки, 126

14. ул. Космонавтов, 3-3

15. ул. Каменогорская, 18

16. Перекресток ул. Голубева – пр. Звезды

17. ул. Аладовых, 17

18. ул. Любимого, 41

19. ул. Космонавтов, 25

20. ул. Я Мавра, 48

21. ул. Чюрлениса, 24

22. ул. Коржа, 5

23. ул. К. Либкнехта, 121

24. ул. Е. Гедройца, 2

25. пр. Дзержинского, 115

26. ул. Немига, 42

27. ул. Грибоедова, 1

28. Перекресток ул. Шаранговича – ул. Янковского

29. ул. Слободская, 151

30. ул. С. Ковалевской, 61

31. ул. Ольшевского, 29-1

На территории водозабора №2 "Петровщина" (ул. Гурского, 52) организована круглосуточная раздача воды физическим лицам в их емкости в необходимом количестве.-0-