2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскводоканал" сообщил об ухудшении качества воды после вчерашней аварии на трубопроводе. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"По результатам мониторинга, осуществляемого химико-бактериологической лабораторией УП "Минскводоканал", возможно ухудшение качества воды у потребителей и абонентов по показателям "Железо", "Марганец", "Мутность" в микрорайоне Зеленый Луг по улицам Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я.Коласа, Сурганова", - говорится в сообщении.

Для обеспечения населения питьевой водой организован подвоз цистерн по адресам: ул.Мирошниченко, 43, ул.Гамарника, 17/15, ул.Логойский тракт, 37/1, ул.Мирошниченко,17, ул.Седых, 38.

Оперативная информация о местах размещения дополнительных цистерн (в случае необходимости) будет размещена на сайте "Минскводоканала".

Как сообщалось, накануне во время работ сотрудники строительной организации повредили трубопровод подачи питьевой воды. Работы по промывке сетей водоснабжения продолжаются.-0-

В Минске при строительных работах повредили трубопровод В частности, проблемы с качеством воды могут наблюдаться в домах по улицам Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Якуба Коласа и Сурганова.