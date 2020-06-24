ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 24 июня 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:29 В Болгарии обрушился строящийся тоннель, пострадали три человека В мире
21:37 Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в США В мире
21:31 "Минскводоканал": состояние воды по некоторым проблемным адресам уже улучшилось Регионы
20:57 Бельгия с 1 июля приступит к четвертой фазе снятия карантина В мире
20:46 Музей истории ВОВ и НХМ запускают культурно-образовательный квест к 75-летию Победы Общество
20:19 Белорусский защитник Николай Золотов помог "Уралу" выйти в полуфинал Кубка России по футболу Спорт
20:12 На следующей неделе число случаев заражения коронавирусом в мире превысит 10 млн - ВОЗ В мире
19:58 Беларуси не нужны чужие технологии управления государством - Харитончик Общество
19:49 Подвоз питьевой воды организован в 25 точках Московского и Фрунзенского районов Минска Регионы
19:16 Санэпидслужба Минска взяла пробы воды в распределительной сети двух районов города Регионы
18:56 Воронюк: государство доверяет молодежи решение ответственных задач Общество
18:51 Команда "МАЗ-СПОРТавто" планирует выступить 18-22 августа на ралли-рейде "Золото Кагана" Спорт
18:44 Останки 6 красноармейцев нашли поисковики на Буйничском поле, установлена фамилия одного из них Регионы
18:23 Госстандарт рекомендует при онлайн-покупке весов и счетчиков проверять их в госреестре Общество
18:18 Берлинский и Нью-Йоркский марафоны отменили из-за пандемии коронавируса Спорт
18:18 Ректор МГУ им.Кулешова: если вести со студентами открытый диалог, никто из них не пойдет высказываться на улицы Регионы
18:03 В Европу пришла жара В мире
18:00 В Беларуси четко выстроена вертикаль детского и молодежного парламентаризма - мнение Общество
17:59 Могилевчанин перечислил лжеброкерам более Br157 тыс. Происшествия
17:48 Карпенко: педагог должен стать для ученика путеводителем в потоке информации Общество
17:43 Число коррупционных преступлений за январь-май снизилось - Генпрокуратура Общество
17:38 Единый реестр лицензий будет создан в Беларуси до 1 июля Экономика
17:34 Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно Регионы
17:32 Совмин установил порядок учета, мониторинга и инвентаризации торфяников Общество
17:32 Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 30 сентября Общество
17:30 Как борисовская библиотека помогает заключенным сохранить связь с семьей Регионы
17:24 Останки погибшего в Беларуси красноармейца из Грузии захоронят на родине Общество
17:18 Еще часть больниц Минска, Минской и Гомельской областей переходит к работе в обычном режиме Регионы
17:15 Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь Регионы
17:14 МВФ прогнозирует падение ВВП России на 6,6% в 2020 году В мире
Все новости
Все новости
Регионы
24 июня 2020, 21:31

"Минскводоканал": состояние воды по некоторым проблемным адресам уже улучшилось

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние воды по отдельным адресам Фрунзенского и Московского районов уже улучшилось. Об оперативной обстановке корреспонденту БЕЛТА рассказал директор УП "Минскводоканал" Олег Аврутин.

"Уже часть потребителей дают нам обратную связь, что состояние воды намного улучшилось, интенсивность запаха меньше. Мы точно знаем, что сейчас и последние несколько часов вода с очистной водопроводной станции идет абсолютно чистая, в соответствии со всеми стандартами качества и безопасности. Но в самой системе водоснабжения этих районов сохраняется определенный объем воды. Мы и ночью продолжим промывать сеть и вытеснять этот объем. Жилищные организации будут опорожнять и промывать внутридомовые системы. И, конечно, просим, чтобы жители утром, если все еще будет исходить какой-то неприятный запах от воды, в течение минут 10 сливали ее", - сказал Олег Аврутин.

При этом он подчеркнул, что за весь этот объем по итогам месяца будет сделан полный перерасчет. "Все, что население сливало сегодня и будет сливать завтра с утра, включаться в оплату не будет", - пояснил руководитель "Минскводоканала".

Он уточнил, что в воде нет каких-то опасных загрязнителей, но есть неприятный запах. Когда он уйдет, потреблять воду будет безопасно. Поэтому потребители сами, без дополнительного оповещения, смогут определить, когда в системе их дома вода очистится окончательно и ее можно будет пить. "Кстати, в Московском районе есть адреса, где неприятного запаха сегодня не было вовсе", - добавил Олег Аврутин.

Благодаря поддержке ЖКХ Минской области и агропредприятий Минского района, которые предоставили свой транспорт, бочки с питьевой водой подвезены в 25 точек Фрунзенского и Московского районов.

Подвоз питьевой воды организован в 25 точках Московского и Фрунзенского районов Минска
Помимо подвоза воды в цистернах продлен режим работы трех питьевых фонтанов, имеющих водоснабжение из подземных водоисточников.

Места стоянки автоцистерн расположены на следующих перекрестках: ул.Сухаревской и ул.Лобанка, ул.Рафиева и пр.Любимова, ул.Рафиева и ул.Есенина, ул.Казимировской и ул.Неманской, ул.Шаранговича и ул.Янковского, ул.Сухаревской и ул.Скрипникова, ул.Одинцова и пер.Одинцова, ул.Одинцова и ул.Скрипникова, ул.Казимировской и ул.Кунцевщины, ул.Матусевича и ул.Аладовых, ул.Шаранговича и ул.Лобанка.

Также техника находится на ул.Якубовского, 19, ул.Бурдейного, 25, ул.Притыцкого, 136, ул.Лещинского, 7, ул.Рафиева, 109 и 85, ул.Есенина, 131, пр.Любимова, 39 и 20, пр. Газеты "Звязда", 17, ул.Шаранговича, 74 и 66, ул.Чайлытко, 11 и на ул.Скрипникова, 24.

Продлен режим работы трех декоративных питьевых фонтанов, имеющих водоснабжение из подземных водоисточников: на ул.Лещинского, ул.Горецкого и в парке имени 60-летия Октября. Они будут работать всю ночь, заверил Олег Аврутин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вода водоснабжение Минск
Новости рубрики Регионы
Фото vzsar.ru Подвоз питьевой воды организован в 25 точках Московского и Фрунзенского районов Минска
Фото из архива Санэпидслужба Минска взяла пробы воды в распределительной сети двух районов города
Фото из архива Останки 6 красноармейцев нашли поисковики на Буйничском поле, установлена фамилия одного из них
Денис Дук. Фото из архива Ректор МГУ им.Кулешова: если вести со студентами открытый диалог, никто из них не пойдет высказываться на улицы
Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно
Фото из архива библиотеки Как борисовская библиотека помогает заключенным сохранить связь с семьей
Главное
Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
В Беларуси выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с COVID-19
Соцобъекты и промышленность - Сергеенко с рабочей поездкой посетил Мозырь
Три "золота" Superior Taste Award - у Минского завода виноградных вин
Топ-новости
Лукашенко возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Правительство рассмотрело ситуацию на рынке труда
К решению проблемы конкретного человека надо подходить системно - Чуприс
Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9
Экономия - 5000 рублей! Покупка квартиры онлайн - не только удобно, но и выгодно!
"Минскводоканал": состояние воды по некоторым проблемным адресам уже улучшилось
Летопись фестиваля национальных культур от фотокора БЕЛТА представили в Гродно
"Атомная работа": где готовят кадры для БелАЭС и какой набор будет в этом году
Минобразования: в Беларуси созданы все условия для поддержки и самореализации молодежи
Правительство заинтересовано в новых подходах к празднованию Дня белорусской письменности
МАРТ подготовил памятки для торговли и общепита по профилактике COVID-19
Четыре станции минского метро планируется ввести в эксплуатацию в августе
По амнистии на свободу в Беларуси вышли более 540 осужденных
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 27 июня
До +29°С и в основном без осадков будет в Беларуси 25 июня
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.