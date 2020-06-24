"Минскводоканал": состояние воды по некоторым проблемным адресам уже улучшилось

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние воды по отдельным адресам Фрунзенского и Московского районов уже улучшилось. Об оперативной обстановке корреспонденту БЕЛТА рассказал директор УП "Минскводоканал" Олег Аврутин.

"Уже часть потребителей дают нам обратную связь, что состояние воды намного улучшилось, интенсивность запаха меньше. Мы точно знаем, что сейчас и последние несколько часов вода с очистной водопроводной станции идет абсолютно чистая, в соответствии со всеми стандартами качества и безопасности. Но в самой системе водоснабжения этих районов сохраняется определенный объем воды. Мы и ночью продолжим промывать сеть и вытеснять этот объем. Жилищные организации будут опорожнять и промывать внутридомовые системы. И, конечно, просим, чтобы жители утром, если все еще будет исходить какой-то неприятный запах от воды, в течение минут 10 сливали ее", - сказал Олег Аврутин.

При этом он подчеркнул, что за весь этот объем по итогам месяца будет сделан полный перерасчет. "Все, что население сливало сегодня и будет сливать завтра с утра, включаться в оплату не будет", - пояснил руководитель "Минскводоканала".

Он уточнил, что в воде нет каких-то опасных загрязнителей, но есть неприятный запах. Когда он уйдет, потреблять воду будет безопасно. Поэтому потребители сами, без дополнительного оповещения, смогут определить, когда в системе их дома вода очистится окончательно и ее можно будет пить. "Кстати, в Московском районе есть адреса, где неприятного запаха сегодня не было вовсе", - добавил Олег Аврутин.

Благодаря поддержке ЖКХ Минской области и агропредприятий Минского района, которые предоставили свой транспорт, бочки с питьевой водой подвезены в 25 точек Фрунзенского и Московского районов.

Подвоз питьевой воды организован в 25 точках Московского и Фрунзенского районов Минска Помимо подвоза воды в цистернах продлен режим работы трех питьевых фонтанов, имеющих водоснабжение из подземных водоисточников.

Места стоянки автоцистерн расположены на следующих перекрестках: ул.Сухаревской и ул.Лобанка, ул.Рафиева и пр.Любимова, ул.Рафиева и ул.Есенина, ул.Казимировской и ул.Неманской, ул.Шаранговича и ул.Янковского, ул.Сухаревской и ул.Скрипникова, ул.Одинцова и пер.Одинцова, ул.Одинцова и ул.Скрипникова, ул.Казимировской и ул.Кунцевщины, ул.Матусевича и ул.Аладовых, ул.Шаранговича и ул.Лобанка.

Также техника находится на ул.Якубовского, 19, ул.Бурдейного, 25, ул.Притыцкого, 136, ул.Лещинского, 7, ул.Рафиева, 109 и 85, ул.Есенина, 131, пр.Любимова, 39 и 20, пр. Газеты "Звязда", 17, ул.Шаранговича, 74 и 66, ул.Чайлытко, 11 и на ул.Скрипникова, 24.

Продлен режим работы трех декоративных питьевых фонтанов, имеющих водоснабжение из подземных водоисточников: на ул.Лещинского, ул.Горецкого и в парке имени 60-летия Октября. Они будут работать всю ночь, заверил Олег Аврутин.-0-