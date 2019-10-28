"Минскзеленстрой" к концу октября высадит 135 тыс. кустов и деревьев

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно плану месячника по уборке, благоустройству и озеленению территорий, "Минскзеленстрой" приведет в порядок более 8,6 тыс. га озелененных территорий столицы и высадит почти 135 тыс. деревьев и кустов до 31 октября, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Сотрудники "Минскзеленстроя" завершают запланированные на октябрь комплексные работы по уходу за газонами, дорожками, зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, посадке деревьев, кустарников, многолетних и луковичных цветов. По итогу месячника высадят 3,6 тыс. деревьев и более 131 тыс. кустарников, отремонтируют и покрасят 1,9 тыс. малых архитектурных форм, отреставрируют 2,5 тыс. кв.м лестниц и дорожек, восстановят 5,72 га газонов.

Также вдоль МКАД осенью планируется высадить 260 деревьев и 166148 кустарников.

В каждом из районов Минска в октябре проходили субботники и акции ("Озеленим наш район вместе", "Озеленим МКАД", "Мой родны кут", "Зеленый город", "Мы заботимся" и другие). Благодаря работникам "Зеленстроя", сотрудникам столичных предприятий и организаций, местным жителям преобразились многие парки, скверы, мемориалы столицы. Так, например, в лесном массиве "Медвежино" проводилась уборка ветровальных, сухостойных деревьев, вырубка порослей, в Ждановичском лесничестве посажено 360 ландшафтных культур, в Сосненском лесничестве - 2,8 тыс. На ул.Руссиянова благодаря многодетным семьям и учащимся появилась "Аллея Семьи". С уборкой газонов и мусора в парке имени 50-летия Великого Октября справились благодаря работе в необычном формате - плоггинг-забегу (преодоление дистанций и попутный сбор пластиковых отходов).

Кроме этого, в Минске в октябре стартовал пилотный проект "Зеленый двор вместе!". Каждый житель столицы может поучаствовать в озеленении территории своего двора, улицы, ближайшего парка, места работы, района. Для этого необходимо заполнить специальную форму, указав контактные данные. Можно обозначить время, в которое будет удобнее всего присоединиться к работе, а также выбрать породу дерева для посадки. Вся информация от граждан будет поступать в ЖКХ районов для анализа, после чего желающих пригласят поучаствовать в озеленении.-0-