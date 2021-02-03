Минстройархитектуры назвало акценты в жилищном строительстве на пятилетку

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексная индивидуальная застройка, арендные квартиры, доступность жилья - о главных направлениях в жилищном строительстве в новой пятилетке рассказал сегодня на пресс-конференции "Ключевые направления развития Беларуси: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер" начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Владислав Шаповалов, передает корреспондент БЕЛТА.

Важный акцент в новой пятилетке - строительство индивидуального жилья усадебного типа на выделенных участках с уже подведенной в непосредственной близости транспортной и инженерной инфраструктурой. Комплексную застройку будет вести один субъект, который также должен обеспечить ввод объектов общественного назначения во встроенных и пристроенных помещениях в домах. Приоритет на выделение участков под такую застройку получат организации, имеющие собственные производственные мощности. "Это позволит иметь единый архитектурный комплекс в этой застройке, исключить дома-долгострои, - отметил Владислав Шаповалов. - И сократит в среднем до одного года строительство".

Планируется предоставлять гражданам безвозмездно неиспользуемые земельные участки для строительства жилья в так называемых неперспективных деревнях с условием наведения порядка как на самом участке, так и на прилегающей территории. Это позволит снизить нагрузку на жилищное строительство в областных центрах и крупных городах.

Еще один значимый акцент - развитие арендного жилья с привлечением частного капитала. "Мы уже внесли свое предложение в правительство, принимая во внимание европейский опыт, где граждане в основном прибегают к арендному жилью вместо собственного", - добавил Владислав Шаповалов.

Получит развитие и "зеленое" строительство: предстоит разработать и внедрить национальные стандарты в этой сфере, развить добровольную сертификацию строительства объектов по таким стандартам.

"Будет уделяться особое внимание ценам на жилье. Средняя стоимость 1 кв.м жилья, строящегося с государственной поддержкой, без учета индивидуальных застройщиков, будет поддерживаться на уровне не выше средней заработной платы. Ведь комфортное жилье - это очень важно, но стоимость должна быть доступной для граждан", - подчеркнул Владислав Шаповалов. Развитию компактного недорогого жилья поспособствует технология строительства каркасных домов из сборного железобетона.

Рост спроса населения на жилье будет увязан с такими инструментами, как кредитование, лизинг, ипотека, жилищно-строительные сбережения. "Планируется, что уровень обеспеченности населения жильем в 2025 году составит не менее 28,5 кв.м на человека", - заключил представитель Минстройархитектуры.-0-