Минсвязи поздравило с новогодними праздниками воспитанников Детского городка Ленинского района Минска

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации присоединилось к ежегодной новогодней благотворительной акции "Наши дети" и посетило Государственное социально-педагогическое учреждение образования "Детский городок Ленинского района г. Минска". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

"В преддверии самых волшебных, добрых и светлых праздников - Рождества и Нового года - первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач в рамках ежегодной новогодней благотворительной акции "Наши дети" посетил Детский городок Ленинского района г. Минска и поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом, пожелал ребятам радости, улыбок, исполнения заветных желаний и подарил им подарки", - отметили в министерстве.

Воспитанники детского городка показали новогоднее представление, а также приготовили для гостей новогодние сувениры, сделанные своими руками.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января.-0-