Минсвязи вручило новогодние подарки воспитанникам Детского городка в Минске

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства связи и информатизации во время благотворительной акции "Наши дети" навестила воспитанников Детского городка Ленинского района Минска и вручила им новогодние подарки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсвязи.

По многолетней традиции в канун Нового года и Рождества руководители Минсвязи и организаций отрасли навещают ребят из детских домов. Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач поздравил воспитанников детского городка с наступающим Новым годом и пожелал ребятам радости и исполнения заветных желаний. От Минсвязи детям вручили подарки, а ребята в свою очередь передали гостям новогодние сувениры, сделанные своими руками.

В Детском городке 12 воспитательных групп для 78 человек. Здесь проживают дети-сироты и дети в возрасте до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей. Благодаря поддержке, в том числе организаций связи, в городке обустраивается быт, приобретаются необходимые предметы мебели, инвентарь, решаются различные повседневные вопросы.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января.-0-