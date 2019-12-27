Минсвязи вручило подарки воспитанникам Детского городка в Минске

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации во время благотворительной акции "Наши дети" вручило подарки воспитанникам Детского городка Ленинского района Минска, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

"Самая добрая республиканская акция "Наши дети" ежегодно объединяет десятки адресов по всей стране. В преддверии волшебных новогодних праздников всюду ждут гостей, ведь именно в это время хочется делиться душевным теплом и дарить радость. По многолетней традиции в канун Нового года и Рождества руководители Министерства связи и информатизации и организаций отрасли навещают ребят из детских домов", - рассказали в министерстве.

Министр связи и информатизации Константин Шульган поздравил воспитанников Детского городка с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал ребятам радости и исполнения заветных желаний. Отдельные слова благодарности министр адресовал педагогам и воспитателям. Праздник не обошелся без подарков. Ребята приготовили для гостей новогодние сувениры и пригласили всех на праздничный концерт.

В Детском городке 12 воспитательных групп для 75 человек. Здесь проживают дети-сироты и дети в возрасте до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей. Благодаря поддержке, в том числе и организаций связи, в городке обустраивается быт, приобретаются необходимые предметы мебели, инвентарь, решаются различные повседневные вопросы.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 9 декабря по 10 января.-0-